Nachtafsluiting Beneluxtunnel (A4) 13 november

SCHIEDAM - Rijkswaterstaat sluit in de nacht van 13 op 14 november de Beneluxtunnel in beide richtingen af, voor alle verkeer, wegens werkzaamheden. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.



De werkzaamheden in de Beneluxtunnel vinden plaats van vrijdag 13 november 21.00 uur tot zaterdag 14 november 08.00 uur. Het gaat hierbij om werkzaamheden aan de elektrische installaties van de tunnel. Als de werkzaamheden door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan worden deze uitgesteld tot vrijdag 18 december. We beginnen dan om 21.00 uur en werken door tot zaterdag 19 december 08.00 uur.



Omleidingsroutes

· Het verkeer naar het zuiden over de ring A4 (Rotterdam-Zuid, Bergen op Zoom en Europoort) wordt omgeleid via de Ring Rotterdam: van de A20 naar de A16 naar de A15.

· Het verkeer naar het noorden over de ring A4 (Rotterdam-Noord, Amsterdam en Den Haag) wordt omgeleid via de Ring Rotterdam van de A15 naar de A16 naar de A20.

· De voetgangerstunnel en de fietstunnel zijn afgesloten. Er is voor voetgangers en fietsverkeer een pendeldienst beschikbaar.



Weggebruikers moeten tijdens de werkzaamheden rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten. De tunnels in ons land behoren tot de veiligste van Europa. Met dit onderhoud zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat u veilig door de tunnels kunt blijven rijden. Heeft u vragen over werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden of www.vananaarbeter.nl of bel 0800 8002 (gratis).