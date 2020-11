Sint Radboud Muziekvereniging Schiedamse winnaar Rabo ClubSupport

SCHIEDAM – De afgelopen weken hebben leden van de Rabobank uit Rotterdam, Capelle aan den Ijssel, Schiedam en Vlaardingen kunnen stemmen op hun favoriete vereniging of stichting.

Via Rabo ClubSupport zijn er door lokale verenigingen 36 bestedingsdoelen opgegeven voor ondersteuning. De leden hebben beslist hoe hoog de bijdrage is per vereniging. Uit een recent Rabobank-onderzoek blijkt dat het Nederlandse verenigingsleven bijdraagt aan ons sociale welzijn, maar dat dit wel onder druk staat door corona. Zeker nu de maatregelen nog meer zijn aangescherpt, komt de ondersteuning voor deze verenigingen dus als geroepen.



Tijdens de lockdown tussen maart en juli van dit jaar viel het verenigingsleven voor een groot deel stil: competities werden opgeschort, optredens gecanceld en bijeenkomsten afgelast. Ook stichtingen hadden het zwaar; inkomsten vielen weg terwijl er meer beroep op hen werd gedaan.

Uit onderzoek uitgevoerd door de Rabobank blijkt dat in normale tijden 74 procent van de inwoners uit de provincie Zuid-Holland die betrokken zijn bij een vereniging, tenminste één keer per week op de club is. Dit was tijdens de lockdown van afgelopen maart en april nog maar 21 procent. Ruim 65 procent van de betrokken inwoners geeft dan ook aan zijn club of vereniging gemist te hebben

Om ons unieke verenigingsleven in stand te houden, konden clubs de afgelopen maanden bestedingsdoelen voor hun vereniging of stichting opgeven om ondersteund te worden door de Rabobank. Vervolgens brachten Rabobank-leden via de Rabo App hun stemmen uit om daarmee te bepalen welke doelen welke bijdragen krijgen.

Sint Radboud Muziekvereniging ontving in Schiedam de hoogste bijdrage. Het ontvangen bedrag van € 2.194,49 zal worden besteed aan dubbel glas en een goed ventilatiesysteem voor hun repititieruimte. Korfbalvereniging SKV Nexus kan rekenen op een bedrag van € 790,99 voor extra materialen en verduurzaming van het clubgebouw. Zodat alle korfballers, van jong tot oud, van de competitieve selectie tot de G-korfballers, zich thuis blijven voelen.