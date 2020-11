Kerstpakketten voor ouderen van Careyn Schiedam

SCHIEDAM - Al 15 jaar verrast Rotary Club Schiedam kwetsbare ouderen van wijkteams Careyn Schiedam met een mooi kerstpakket.

Rotary Club Schiedam is een serviceclub met verschillende leden die hun tijd en talenten inzetten om de maatschappij waarin zij leven te dienen. Het motto van Rotary, “Service above self”, dient als voorbeeld voor de maatschappelijke geest van de club.

Corona heeft de ouderen op verschillende manieren geraakt. Activiteiten en bezoeken die werden georganiseerd zijn teruggebracht naar een minimum, waardoor het kleine beetje sociale contact is weggevallen. Dit jaar willen wij daarom 200 pakketten gaan verzorgen, om zoveel mogelijk ouderen een hart onder de riem te steken.

Deze pakketten zullen wij zelf samenstellen en inpakken. In het pakket zit niet alleen allemaal lekkers, maar ook een handgeschreven kerstkaart om er een persoonlijke noot aan te geven. Quote Careyn: “Super dat wij nu 200 pakketten mogen uitdelen in plaats van 100. Nu hoeven er geen keuzes gemaakt te worden wie er een pakket ontvangt.” De pakketten worden ieder jaar dankbaar ontvangen. Quote ontvanger; “Wij danken u heel hartelijk voor het mooie kerstpakket dat wij van u hebben gekregen. Het was een wel heel leuke en welkome verrassing. Bedankt voor uw aardige attentie.”

In totaal is er 3000 euro nodig om de pakketten te kunnen realiseren. De prijs van één kerstpakket is 15 euro. U kunt meerdere pakketten sponsoren, of een deel van een pakket, alle donaties zijn welkom! Het hele bedrag komt ten goede van het kerstpakket. Om dit te behalen hebben wij een crowdfunding actie opgezet via de site https://www.geef.nl/nl/actie/rotary-kerstpakketten/donateurs Via de site kunt u een bedrag storten en tevens aangeven of u op de site genoemd wilt worden als donateur. U kunt tot 30 november doneren.