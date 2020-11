PPSC meiden kampioen geworden

SCHIEDAM - De meiden van PPSC MO11-1 zijn vorige maand kampioen geworden.

Bungelde het team een jaar geleden nog onderaan de ranglijst, dit seizoen laten ze zien wat een jaar flink trainen tot gevolg heeft. Met een onwaarschijnlijk doelsaldo van 108 doelpunten voor en 1 tegen staat er momenteel geen maat op het eerste team van de meiden onder 11. Twee keer per week bezoeken de 10 meiden samen met 20 leeftijdsgenootjes de trainingen, om zich te bekwamen in het voetbal. De trotse trainers Jerrel, Martijn en Michael stellen dat plezier de drijvende kracht is achter het succes: de trainingsopkomst van de PPSC-meiden blijft ook in deze coronatijd geweldig hoog! Helaas zijn de MO9/MO11-uitjes even in de kast gezet en worden er op zaterdagen voorlopig wedstrijden gespeeld tegen andere meidenteams van PPSC. De meiden staan ondertussen te popelen om weer in competitieverband tegen andere teams in de regio te kunnen voetballen.