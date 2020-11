Ensemble Corona vervangt Contrasto Armonico 27 november

Het was al eerder aangekondigd: naast het concert van afgelopen vrijdag dat vanwege de coronamaatregelen helaas geannuleerd moest worden, was er ook voor vrijdag 27 november met een probleem.

SCHIEDAM - Het ensemble Contrasto Armonico zou uit Polen moeten komen en dat is op dit moment door alle beperkingen nauwelijks uitvoerbaar. Gelukkig hebben we een prachtig en uiterst actueel alternatief gevonden: het Ensemble Corona - zo heet dit gezelschap al bijna 20 jaar! - brengt een programma rondom de pestepidemieën die Europa teisterden in de Middeleeuwen en de Renaissance.

Nu de hele wereld in de ban is van covid-19, is de nieuwsgierigheid naar de geschiedenis van epidemieën gegroeid: hoe gingen onze medemensen in de 14de, 15de en 16de eeuw om met die andere, gevaarlijke en lang onbegrepen ziekte, de Pest? Het ensemble koos muziek en vertellende teksten rond ziekte en dreiging, rouw en verdriet, het noodlot, bezinning, vreugde en nieuw begin. U hoort vocale en instrumentale stukken van componisten als Josquin des Prez, Dufay, Lassus, Richafort, en door Heleen gelezen brief- en dagboekfragmenten en andere teksten, uit diezelfde tijd. Ensemble Corona bestaat sinds 2001 en is gespecialiseerd in repertoire uit de late Middeleeuwen en Renaissance. Met Valeria Mignaco, sopraan, Heleen Gerretsen, cornetto, blokfluit en teksten, Margo Fontijne, viola da gamba en vedel en Elly van Munster, renaissanceluit en plectrumluit. De concerten van ‘t Huis te Poort vinden voorlopig plaats in de Westvestkerk, gelegen op een paar minuten lopen van ‘t Huis te Poort op Westvest 90, gelijk tegenover molen De Walvisch.

Toegangskaarten kunnen alleen per mail worden gereserveerd. Stuur een mail naar advanderkouwe@gmail.com wanneer u wilt reserveren en vermeld het concert en het aantal gewenste kaarten. U ontvangt dan een bevestiging en een betaalverzoek. Wanneer de betaling is voldaan, zorgen wij dat de kaarten bij de ingang voor u klaar liggen. Uiteraard is het mogelijk dat eventuele nieuwe overheidsmaatregelen opnieuw dwingen tot annuleren: in dat geval wordt het geld zo snel mogelijk teruggestort. Zie www.thuistepoort.nl.