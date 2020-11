Openstelling activiteiten Scouting Tono-groep

SCHIEDAM - Tijdens de recente persconferentie werden de maatregelen rond Corona fors verzwaard. In navolging van het voorjaar heeft de Scouting Tono-groep opnieuw besloten haar activiteiten gratis open te stellen.

Veiligheid voor alles, dat lijkt het motto te zijn van de maatregelen van de overheid. Bij de Scouting Tono-groep in Groenoord-Zuid is men het daar helemaal mee eens. Tegelijkertijd ziet de scoutinggroep dat veel kinderen amper hun huis meer uit komen. Om die reden stelt de groep, net als in het voorjaar, haar activiteiten weer gratis open voor alle kinderen. Deze keer tot 1 januari.

“Veel activiteiten voor kinderen vervallen”, zo vertelt Richard Spruit, bestuurslid bij de Scouting Tono-groep. “De bibliotheek is dicht, uitjes zijn bijna niet meer mogelijk. Maar voor jonge kinderen is het besmettingsgevaar heel laag, dus gelukkig kan Scouting nog steeds op een veilige manier door gaan. Ouders mogen bij ons het terrein niet op, vrijwilligers houden onderling 1,5 meter afstand, maar de kinderen kunnen gewoon hun activiteiten doen. Wel deden we al veel buiten, en nu is eigenlijk alles buiten op ons terrein. Onder deskundige begeleiding van enthousiaste vrijwilligers, dat wel”.

In navolging van de oproep van de overheid in het voorjaar stelt de Scouting Tono-groep haar activiteiten opnieuw open voor alle kinderen vanaf 4 jaar. Dat betekent dat deze meisjes en jongens, tot 1 januari, elke zaterdag gratis mee kunnen doen met de activiteiten van de scoutinggroep. Er zijn leeftijdsgroepen voor kinderen van 4 tot 7 jaar, 7 tot 11 jaar, 11 tot 15 jaar en voor 15 tot 18 jaar oud. Voor wie ouder is liggen de activiteiten wel stil.

Aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan via www.scoutingtono.nl. Van de scoutinggroep krijgen ouders dan alle noodzakelijke informatie. Hun kind kan al aanstaande zaterdag mee doen. Het aantal plaatsen is wel beperkt, vooral bij de leeftijdsgroep 7 tot 11 jaar. Meer ruimte is er bij de 4 tot 7-jarigen. Meer informatie is ook te vinden op www.scoutingtono.nl.