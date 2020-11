Kethel decor voor dramaserie

Afgelopen week was de Jacobuskerk in Kethel decor voor enkele scènes van De Stamhouder, een verfilming van het gelijknamige autobiografische boek van schrijver Alexander Münninghoff.

SCHIEDAM - Ook het verenigingsgebouw van muziekvereniging Sint Radboud tegenover de kerk werd gebruikt en verbouwd tot een bankfiliaal. Enkele leden van Sint Radboud en de kerkgemeenschap hadden een rol als figurant. Sallie Harmsen, Gijs Scholten van Aschat, Marcel Hensema, Robert de Hoog en Matthijs van de Sande Bakhuyzen vertolken de hoofdrollen. Diederik van Rooijen (Penoza) tekent voor de regie. De Stamhouder vertelt het verhaal van Alexander Münninghoff (Matthijs van de Sande Bakhuyzen), die eind jaren ‘60 als een blok valt voor de vrijgevochten Ellen (Sallie Harmsen). Wanneer hij na een mooie liefdesnacht bekent dat zijn vader, Frans Münninghoff (Robert de Hoog als jonge Frans, Marcel Hensema als oude Frans), tijdens de oorlog een SS’er was, reageert Ellen echter afwijzend. Haar familie heeft zwaar geleden onder de oorlog. Ze verdwijnt uit zijn leven, om er een goede maand later weer in te verschijnen. Ze is zwanger. De twintigers willen het kind houden en besluiten te trouwen. Maar dan wel op voorwaarde dat Alexander afrekent met zijn duistere familieverleden. Alexander komt erachter dat hij maar bitter weinig weet over zijn ouders en grootvader (Gijs Scholten van Aschat).De film wordt in het najaar van 2021 in 8 delen uitgezonden als historische dramaserie door AvroTros op NPO1.