Bibliotheek Schiedam sluit de deuren

SCHIEDAM - Alle vestigingen van de Bibliotheek Schiedam zijn gesloten van donderdag 5 november tot en met woensdag 18 november.

De belangrijkste boodschap in de laatste persconferentie van premier Rutte was het beperken van reisbewegingen en daarom zal er ook geen afhaalloket worden aangeboden. De komende 2 weken bieden we alleen digitale dienstverlening aan. Bijeenkomsten, cursussen van het DigiTaalhuis en het Digitaal Spreekuur worden eveneens 2 weken geannuleerd. Het te-laat-inleveren-systeem is tot eind november uitgeschakeld. De digitale dienstverlening is divers. Uiteraard kunnen er e-books en luisterboeken worden geleend en er is een Tips en Trics-pagina samengesteld voor de jeugd. En omdat we ons steeds vaker thuis moeten zien te vermaken, hebben enkele bibliotheekmedewerkers TOP10-lijstjes samengesteld voor de nodige inspiratie. Telefonisch blijft de Bibliotheek Schiedam op werkdagen bereikbaar van 10.00 uur tot 14.00 uur. En op de website www.bibliotheekschiedam.nl is de meest actuele informatie te vinden.