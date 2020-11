Irado start met Team Zero

SCHIEDAM - Dinsdag 3 november is Irado in Schiedam Centrum gestart met een nieuwe manier om bedrijfsafval in te zamelen bij winkeliers en horecabedrijven in het historisch centrum. Irado gaat met de naam Team Zero voortaan met een compact, elektrisch inzamelvoertuig, van maandag tot en met vrijdag, het bedrijfsafval ophalen. In kleine gescheiden en hanteerbare volumes.

Team Zero zamelt het gescheiden bedrijfsafval duurzamer, veiliger, schoner in en met een grotere flexibiliteit voor de ondernemer. Irado start met deze dienstverlening in de binnenstad van Schiedam. Op korte termijn wordt dit uitgebreid naar andere winkelgebieden. Wethouder Jeroen Ooijvaar is blij met het duurzame initiatief van Irado: “Voor ondernemers in winkelgebieden is het lastig om hun afval kwijt te kunnen. De grote rolcontainers die worden geleegd door zware inzamelvoertuigen nemen veel ruimte in. De oplossing met Team Zero van Irado draagt bij aan duurzaam ondernemen en aan een veilig en schoon winkelgebied, ook voor de bewoners.”



Irado-directeur André Hertog: “De komst van het elektrische voertuig sluit aan bij onze ambitie om emissievrij, dus zonder CO2-uitstoot, afval in te zamelen.” En met het scheiden van bedrijfsafval wordt voorkomen dat afval als restafval onnodig in de verbrandingsoven terechtkomt. Hertog vervolgt: “Zo werken we gezamenlijk toe naar 0% restafval en wordt de onderneming afvalvrij. En dát is uiteraard goed voor het milieu!”



De nieuwe wijze van afval inzamelen door Team Zero van Irado is niet alleen veel duurzamer en flexibeler, maar biedt ook andere voordelen. En daar is ook het bestuur van Centrummanagement heel blij mee. Centrummanager Kitty Buijtendijk legt uit: “Het compacte, elektrische inzamelvoertuig is verkeersveiliger dan de grote vuilniswagen die tot nu toe het bedrijfsafval ophaalde. En oogt een stuk vriendelijker in de straat.” De rolcontainer en de kliko behoren straks tot de verleden tijd, omdat het bedrijfsafval in kleinere, hanteerbare volumes wordt ingezameld. Buijtendijk: “Dat bespaart opslagruimte voor de ondernemer en zorgt voor een aantrekkelijker uitstraling van het centrum. Dat heeft voordelen voor zowel onze bezoekers als de bewoners van het centrumgebied.”



Tot nu toe haalde een grote vuilniswagen verschillende dagen per week bedrijfsafval op. Iedere afvalsoort (bijvoorbeeld papier, glas of restafval) had daarbij een eigen vaste dag. Op de betreffende ophaaldag zette de ondernemer hiervoor een grote rolcontainer of kliko aan de straat. Vanaf november wordt de rolcontainer of kliko omgeruild voor kleinere, handzame inzamelmiddelen zoals een zak, krat of emmer. De ondernemer kan de verschillende afvalsoorten dagelijks van maandag tot en met vrijdag aanbieden. ‘On demand’ wanneer er de behoefte is. Irado komt uitsluitend langs indien een afspraak voor een ophaaldag is gemaakt. Voor de bestaande klanten van Irado in het winkelgebied verandert er contractueel niets en de kosten voor het ophalen van bedrijfsafval blijven gelijk.