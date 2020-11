wijk oost in kijker met dit is schiedam

Wie zaterdag 31 oktober op straat was in de wijk Oost is het vast niet ontgaan: er liepen opvallend veel mensen met camera’s rond in de wijk! Door zo’n 40 lenzen en vanuit diverse hoeken en perspectieven werd tijdens de eerste excursie van het fotoproject ‘Dit is Schiedam’ de wijk Oost gefotografeerd.

SCHIEDAM - In groepjes van drie liepen de deelnemers door de wijk, begeleid door een van de zeven meer ervaren fotografen betrokken bij dit project. Het beeld dat deze en andere geplande foto-expedities oplevert, zal volgend jaar zomer te zien zijn in de overzichtstentoonstelling ‘Dit is Schiedam’. Het project ‘Dit is Schiedam’ bestaat uit verschillende foto excursies en -workshops, waarbij het leven in de stad in beeld wordt gebracht door Schiedammers. Op zaterdag 21 november zullen de deelnemers het Centrum gaan fotograferen. Meedoen of meehelpen? Mail naar: info@dit-is-schiedam.nl.

Dit is Schiedam is een bewonersinitiatief uit Oost en wordt samen met John Middelkoop, Stichting Mooi Werk en een betrokken groep fotografie enthousiastelingen georganiseerd. Het project wordt gefinancierd door de Gemeente Schiedam en Fonds Schiedam Vlaardingen.