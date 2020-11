Forse uitbreiding betaald parkeren in Schiedam

Het college van B&W van Schiedam verdedigde tijdens de gemeenteraadsvergadering de mobiliteitsvisie.

SCHIEDAM - In de mobiliteitsvisie stelt het college voor om vanaf 2022 betaald parkeren in te voeren. Het gebied behelst de gehele stad ten zuiden van de snelweg A20. Eerder in de huidige collegeperiode besloot het college in de Vakbondsliedenbuurt om betaald parkeren in te voeren. He tbesluit werd genomen aan de hand van een buurtraadpleging, waarbij een meerderheid van de bewoners zich uitspraken voor de invoering van betaald parkeren.

Met de presentatie van haar huidige plannen breekt het college van B&W de lans met eerdere besluitvorming en wordt er vooraf besloten om betaald parkeren ten zuiden van de A20 in te voeren. De fractie van DENK tekende protest tegen het voorgenomen besluit en diende een motie in om aan de hand van buurtraadplegingen te besluiten om wel of geen betaald parkeren in te voeren. Demotie van DENK werd verder gesteund door OPS, AOV en de PVDA, maar kon niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Daarmee is het vrijwel zeker geworden dat er vanaf 2022 in de meeste delen van Schiedam betaald parkeren wordt ingevoerd.

‘Het college ziet plotseling af van haar eerdere aanpak om aan de hand van buurtraadpleging betaald parkeren in te voeren. In de Vakbondsliedenbuurt mogen bewoners wel meebeslissen, maar in de Nolens- en Wibautbuurt en bij vele andere buurten niet. Dat is gewoononeerlijk. Het college shopt met burgerparticipatie. Als het goed uitkomt mogen bewoners wel meebeslissen en als het niet goed uitkomt mogen bewoners alleen meepraten over de uitvoering.’ Aldus Cemil Kahramanoglu, raadslid van DENK Schiedam.