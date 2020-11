Herinnering na 75 jaar levend houden

Het initiatief tot het verzetsmonument heeft alles te maken met de oprichters van Sociëteit De Vrijheid in 1945, zegt Reinier Scheeres. De oud-burgemeester van Schiedam is voorzitter van de lustrumcommissie van De Vrijheid.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - “Elk lustrum vieren we wel, maar dat is meestal een interne aangelegenheid,” zegt Scheeres. “Maar een 75-jarig bestaan is iets bijzonders en we dachten aan een monument om de herinnering aan de Schiedamse verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog levend te houden.” De sociëteit werd een half jaar na de Bevrijding opgericht. De behoefte eraan bestond bij enkele Schiedamse leden van het zesde bataljon van de Binnenlandse Strijdkrachten. Ze wilden de in de oorlog ontstane vriendschapsbanden vasthouden. Ook de Schiedammers die in Sint Michielsgestel gegijzeld waren geweest werden uitgenodigd om lid te worden.

Algauw werd de sociëteit opengesteld voor mensen zonder verzets- of gijzelaarsachtergrond. De oprichting van Sociëteit De Vrijheid was op woensdag 7 november 1945 in hotel-restaurant De Kroon, destijds aan de Koemarkt. Men zou voortaan elke woensdagmiddag om 17.00 uur bijeenkomen en dat gebeurt tot op de dag van vandaag. De vereniging telt 120 leden, die elkaar kunnen ontmoeten tijdens de wekelijkse woensdagavond in restaurant De Provenier. De onthulling van het monument is exact 75 jaar na de oprichting.

Reinier Scheeres: “We timmeren niet zo aan de weg. We hebben wel eens een opstelwedstrijd gehouden. Laatst hadden we als spreekster Joan Leemhuis-Stout, oud-voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.” En toen ontstond dus het idee van het verzetsmonument. Scheeres: “Als je dat dan eenmaal besloten hebt, is de volgende stap: een kunstenaar zoeken. We hadden geen tijd meer voor een uitgebreide selectieprocedure, maar dat vonden we niet zo erg, want we hebben in onze eigen stad een kunstenaar die zijn sporen met kunst in de openbare ruimte wel verdiend heeft. We hebben goed gekozen. Sjef Henderickx heeft er iets moois van gemaakt.”

Zaterdag wordt het verzetsmonument in het Julianapark geplaatst, waar het ingepakt blijft staan tot de onthulling zaterdagochtend om 11.00 uur door Rob Wassenaar, voorzitter van sociëteit De Vrijheid. ’s Middags is er in de Westvestkerk de Vrijheidslezing van prof. dr. Hans Blom, oud-directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). De lezing gaat over de dilemma’s waarvoor Nederland zich na de Bevrijding zag gesteld. Er is een livestream voor wie er wegens het coronavirus niet bij kan zijn.