Rini van Willigen laat ongekende muziekberg na

Rini van Willigen was niet weg te denken van de podia in Schiedam en wijde omgeving.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - Of het nu tijdens een jamsessie was of met bands als Summer Breeze, Arie BV en Tip On In, je zag hem eind vorige eeuw overal optreden. Ineens verdween hij uit beeld. In 2002 stond Rini op het punt door te breken met zijn band The Urn. Vooral in Duitsland maakte hij hoogtepunten mee. Hij had altijd al veel songteksten geschreven en liedjes gecomponeerd, maar pas met The Urn kon hij echt zijn ei kwijt. Een droom kwam in vervulling – totdat bleek dat de andere bandleden er niet echt een professioneel bestaan van wilden maken. Voor Rini was het een levensvervulling – er brak iets. Hij trok zich terug in zijn huis in de Gorzen, trad niet meer op. Maar hij bleef ongelofelijk productief. Zijn nalatenschap moet bestaan uit honderden nummers die nog nooit voor een publiek vertolkt zijn en het kan toch haast niet anders dan dat zijn muzikale vrienden een coverband vormen, die zijn hele oeuvre ten gehore brengt. Rini koos voor zijn overlijden op donderdag 22 oktober onder professionele begeleiding. Hij wilde van zijn demonen af. Hij is 64 jaar geworden.