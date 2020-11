Sjef Henderickx geeft verzet een V

Twee handen die een blok gietijzer verscheuren. Als dat geen daad van kracht is! Door het uiteenrukken van dat massieve blok ontstaat een V-vorm: de V van vrijheid en de V van verzet, twee factoren die alles met elkaar te maken hebben.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – “Dat die V ontstond, was eigenlijk een cadeautje dat tijdens het ontwerpproces kan ontstaan,” zegt Sjef Henderickx. “Het was niet vooropgezet dat het kunstwerk die vorm moest krijgen.” Sjef Henderickx kan weer een monumentaal werk op zijn conto schrijven. De Schiedammer heeft de Tweede Wereldoorlog niet bewust meegemaakt, want geboren in 1944, maar als verzamelaar van feiten en kennis heeft hij zich een goed beeld kunnen vormen van het ondergrondse verzet tegen de Duitse overheersing van Nederland. Het verzet droeg van onderop bij aan de Bevrijding.

Sjef Henderickx heeft een reputatie van kunstwerken in de openbare ruimte, maar landelijk viel hij ook op met een kunstwerk dat sinds tien jaar in de Grote of Sint Janskerk in Schiedam staat: ‘Het Lam’ bestaat uit brokstukken zoals in 1572 kapotgeslagen altaren en beelden die onder de kerkvloer waren aangetroffen. Koningin Beatrix onthulde het op woensdag 31 maart 2010. Een jaar geleden werd Sjef Henderickx benaderd door bestuursleden van sociëteit De Vrijheid, die het 75-jarig bestaan wilde aangrijpen om Schiedam een verzetsmonument te geven. Een aanvankelijke gedachte was om de namen van Schiedamse verzetsstrijders op het monument te noteren, maar dat zijn er zo veel geweest dat het technisch ondoenlijk was. Verzet en vrijheid: aan de hand van die twee abstracte begrippen maakte Sjef een boodschappenlijstje van woorden die betrekking hadden op de opdracht van de jubilerende sociëteit.

Hij deed research op verschillende plekken in Nederland. “Het beste uitgangspunt om iets te ontwerpen is je te verplaatsen in de sfeer van die tijd,” zegt Sjef. “Ik probeerde dat gevoel van verzet in mezelf te vangen. Ik hoorde ineens weer de geluiden uit mijn jeugd van zware industrie en scheepswerven. Zo kwam ik op de gedachte dat het verzet weerstand moet bieden aan wat hard en krachtig is en dat er voor verzet dus ook kracht nodig is, vooral morele kracht.”

Hij maakte in zijn atelier in Tuindorp een schaalmodel en kreeg goedkeuring van De Vrijheid, die vervolgens een omgevingsvergunning aanvroeg om het beeld in het Julianapark te mogen plaatsen. Daarna maakte hij met hardschuim een model op de schaal die het beeld moest krijgen. Vervolgens werd het in de Zeeuws-Vlaamse ijzergieterij in Sas van Gent omgezet in een model waarin het gietijzer kon worden gegoten. “Het was kort dag, want de opdracht kwam in oktober en eigenlijk was het de bedoeling om het in mei te onthullen,” zegt Sjef Henderickx. “In april was het klaar, maar vanwege de coronamaatregelen werd de onthulling uitgesteld.” In de tussentijd liep Sjef zelf ook het coronavirus op; daarvan is de 76-jarige kunstenaar hersteld.