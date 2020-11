Cadeautje van Bibliotheek Schiedam

SCHIEDAM - Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november leest heel Nederland tijdens de campagne Nederland Leest hetzelfde boek. Dit jaar is dat Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer. Leden en bezoekers van de Bibliotheek Schiedam krijgen sinds zondag 1 november, zolang de voorraad strekt, het boek cadeau.

Natuurlijk is er ook aan de jeugd gedacht. Voor schoolkinderen van groep 7 en 8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2 is gekozen voor Dwars door de storm van Martine Letterie en Karlijn Stoffels. Zij krijgen het boek op school uitgereikt. Twee medewerkers van Bibliotheek Schiedam gaan de komende tijd op pad met de boeken in de nieuwe boekfiets. Op verschillende plekken in de stad duiken zij op met het boek, om deze uit te delen of om een gesprek erover aan te gaan.

Dit jaar heeft Nederland Leest een ander karakter dan voorgaande jaren. Geen activiteiten waarbij we elkaar fysiek kunnen treffen, maar wel een digitaal aanbod. Zo kun je een aantal schrijvers online ontmoeten. Zo worden Raoul de Jong, Judith Koelemeijer, Murat Isik en Susan Smit vanuit verschillende bibliotheken in het land geïnterviewd en kun je hier online bij aansluiten.

Dinsdag 3 en dinsdag 10 november geeft historicus Han van der Horst een presentatie via Zoom over zijn in het voorjaar van 2020 gepubliceerde boek: Zwarte jaren, Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Door de lock-down werd het verschijnen nauwelijks opgemerkt. Dat is jammer want dit boek biedt allerlei waardevolle gezichtspunten voor de huidige tijd.

