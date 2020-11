Koninklijke kijkjes achter de schermen

SCHIEDAM - Dit jaar presenteren Theater aan de Schie en De Stokerij Schiedam weer een familievoorstelling in december: KONING (6+), met in de hoofrollen Roos Drenth, Anne Rats en Koen Wouterse, spelers van De Jonge Stokerij en twintig amateurspelers. Aangedreven door muziek van Nieuw Niks.

KONING is een gloednieuw coronaproof toneelstuk geïnspireerd op grote koningen als Johan Cruijff, Koning Arthur, Mohammed Ali, Elvis Presley, Beyoncé, Black Panther en Willem Alexander. Dit hyper actuele koningsverhaal is op zaterdag 19, zondag 20, dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 december 2020 drie keer per dag te zien in Theater aan de Schie. Kaarten zijn uitsluitend telefonisch bij Theater aan de Schie te reserveren via (010) 2 467 467.

Op dit moment zijn de repetities voor KONING, uiteraard op anderhalve meter afstand, in volle gang! Kom meer over de voorstelling te weten en volg alle achter de schermen kijkjes via de social media kanalen van Theater aan de Schie en De Stokerij Schiedam.

#KONINGSKINDEREN Leer alle Koningskinderen kennen! Iedere woensdag en vrijdag leert u via Instagram een Koningskind kennen. De Koningskinderen stellen zichzelf voor en vertellen iets over hun rol. Ze hebben maar één doel: koning worden! Wie wordt de nieuwe koning?Houd voor alle #KONINGSKINDEREN stories de Instagram accounts van Theater aan de Schie en De Stokerij Schiedam in de gaten.

Backstage vlogs Terra en Marijn, van de Jonge Stokerij, nemen u iedere maandag mee achter de schermen bij KONING in de vlog Koninklijke Thee. De backstage vlogs zijn iedere week te zien op de Facebook pagina’s van Theater aan de Schie en De Stokerij Schiedam.