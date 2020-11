Antibodies in Theater aan de Schie

SCHIEDAM - Vorig theaterseizoen was performance-duo Boogaerdt/VanderSchoot (van Theater Rotterdam) te zien in het Wennekerpand met de voorstellingBotanical Wasteland. Zaterdag 7 november is het duo terug in Schiedam. Dan zijn ze met de voorstelling ANTIBODIES te zien in Theater aan de Schie.

In ANTIBODIES, wordt tijdens een rituele bijeenkomst de feminiene anatomie als de bron van creatie geëerd. In een technologisch gemedieerde seance, ziet u een vrouw die zich in een afgesloten capsule beweegt tussen realiteit, fictie, droom en hallucinatie. Aan de hand van haar online data daalt ze af in schemerzones waar ze varianten van zichzelf ontmoet.

Het thema van deze voorstelling is actueler dan ooit. De laatste decennia en met name het laatste half jaar, begeven we ons meer en meer in het online landschap. Deze virtuele ruimte wordt gereguleerd door zelflerende machines (A.I.), die menselijke interactie gebruiken om zichzelf te verbeteren. De mens is onlosmakelijk verbonden met de machine die hij eigenhandig heeft gemaakt. We zijn zelfs zo verweven met onze technologie, dat we niet meer kunnen zeggen of de mens de machine maakt of de machine de mens. Deze vergaande technologisering creëert een werkelijkheid waarin onze keuzes voorspelbaar en onze handelingen geautomatiseerd zijn. Performance-duo Boogaerdt/VanderSchoot onderzoekt de rol van het menselijk lichaam in deze frictie-loze wereld van de data. Ze benaderen de zwetende, poepende, bloedende behuizing waarmee we ons door ons leven bewegen, als het ultieme middel om onszelf te de-automatiseren en onze werkelijkheid te herscheppen.

Boogaerdt/VanderSchoot over de inspiratie voor ANTIBODIES“Wij zijn gefascineerd door het spanningsveld tussen het frictie-loze domein van de data en de frictie die inherent is aan het lichamelijke domein. Het ‘dataïsme’ gaat uit van een toekomst die voorspelbaar is, waarin alles telbaar, meetbaar en traceerbaar is. Wij onderzoeken een beweging die daar tegenin gaat; de tastende beweging door onbekende schemerzones en langs de krochten van het vrouwenlichaam. We bewegen ons op de grens tussen droom en werkelijkheid, tussen bewustzijn en onderbewustzijn, tussen ons online-profiel en onze offline-body. Want we vermoeden dat we ergens daar de bron kunnen vinden waar vanuit we ons leven kunnen (her)scheppen en onze vrijheid kunnen terugvinden.”

ANTIBODIES van Theater Rotterdam is zaterdag 7 november om 19.00 uur te zien in Theater aan de Schie. Kaarten zijn te reserveren via theateraandeschie.nl