Orange the World in Schiedam

SCHIEDAM - Van 25 november tot 10 december kleuren gebouwen oranje, de kleur van de dageraad en van hoop.

Niet alleen in onze regio, maar in het hele land en in meer dan100 landen als signaal in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Orange the World is de Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen en Meisjes. In Nederland krijgt 45% van de vrouwen en meisjes te maken met geweld. Daarom is aandacht belangrijk. Het oranje uitlichten van een belangrijkgebouw of ander object is inmiddels een vast onderdeel van Orange the World, een initiatief van de Verenigde Naties. Zo zijn in de afgelopen jaren onder andere de Sfinx in Egypte, de Brandenburger Tor, de Niagara watervallen en de Erasmusbrug oranje uitgelicht.

Woensdag 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Vanaf die dag tot 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, wordt 16 dagen lang wereldwijd actie gevoerd, ook in Nederland. Samen met ministeries, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties waaronder Soroptimisten International wordt een bruisende campagne gevoerd. De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis doen ook dit jaar mee aan de campagne Orange the World, mede dankzij de inzet van de Soroptimist Club Beneden Maas met medewerking van de Stichting Kracht van Vrouwe nVlaardingen en Stichting J&S Projecten in Schiedam. Soroptimist International, de internationale serviceclub van vrouwelijke professionals zet zich onder andere in voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes. Het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes is daarbij één van de doelen. Meedoen aan de campagne draagt bij aan een hoopvolle toekomst zonder geweld.

Vorig jaar werden in Schiedam voor het eerst het Stadhuis en de Dorpskerk in Schiedam-Kethel oranje verlicht. Dit jaar kleuren de volgende gebouwen oranje:? Stadhuis? Dorpskerk in Schiedam-Kethel? Molen De Kameel? Havenkerk? Korenbeurs

Het digitale startsein van de Orange the World campagne in Schiedam zal op woensdag 25 november om 19 uur worden gegeven door Patricia van Aaken, wethouder zorg en welzijn, jeugd, onderwijs en duurzaamheid.