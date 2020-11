Geld aanvragen voor initiatieven

SCHIEDAM - Voor organisaties die rond de feestdagen iets willen doen voor kwetsbare groepen heeft het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een speciale aanvraagmogelijkheid. Via een eenvoudig aanvraagformulier kunnen stichtingen en verenigingen snel en eenvoudig € 2.000,= per initiatief aanvragen.

Nu het fysiek steeds lastiger wordt om samen te zijn, zullen de feestdagen er dit jaar anders uitzien. Toch zijn er genoeg andere manieren om deze tijd samen door te brengen. Denk aan het koken en bezorgen van maaltijden, een boodschappendienst, (video)bellen in groepsvorm voor ouderen of een extraatje voor diegenen die afhankelijk zijn van voedselhulp. Juist nu is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven, er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen.



Per initiatief stelt het Fonds max. € 2.000,= beschikbaar. De uitvoering van het project moet plaatsvinden in de periode van 18 december 2020 t/m 8 januari 2021. De aanvragen kunnen tot 8 december worden ingediend via een apart aanvraagformulier op de website van het Fonds: www.fondssv.nl. Overige stukken van de organisatie zijn niet nodig. Het Fonds is vooral op zoek naar alternatieve initiatieven voor de feestdagen die op een veilige manier, en volgens de richtlijnen van het RIVM, kunnen worden georganiseerd. Projecten waarbij een fysieke bijeenkomst wordt georganiseerd komen niet in aanmerking voor een donatie.



Groepjes burgers, zonder stichting of vereniging, die zich willen inzetten voor de kwetsbaren in de samenleving kunnen snel en eenvoudig geld aanvragen voor kleinschalige initiatieven via www.kleinecoronahulp.nl. Dit platform is een initiatief van een aantal samenwerkende fondsen. Het Fonds heeft zich hierbij aangesloten en ondersteunt op deze manier initiatieven in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.