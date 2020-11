Programma Wenneker Cinema

SCHIEDAM - Van 5 t/m 11 november zijn de volgende films te zien in Wenneker Cinema. Kijk voor data en aanvangstijden op www.wennekercinema.nl. Kaarten zijn uitsluitend online te koop via de website! Wenneker Cinema is gevestigd in het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2, Schiedam.

Made in Italy

Met: Liam Neeson

Hartverwarmende comedy over de eigenzinnige Londense kunstenaar Robert (Liam Neeson) die met zijn van hem vervreemde zoon Jack (Michaél Richardson) afreist naar Toscane om het huis dat ze van hun echtgenote en moeder hebben geërfd te verkopen. Tot hun teleurstelling treffen ze de eens zo schitterende villa compleet verwaarloosd aan. Robert heeft weinig talent voor klussen en zoekt daarom de hulp van enkele kleurrijke locals. Voor Jack lijkt de staat van het huis een weerspiegeling van zijn zoektocht naar herinneringen aan de gelukkige tijd met zijn moeder. Dan ontmoet Jack de levendige Italiaanse kokkin Natalia, die met de gerechten uit haar lokale trattoria zijn lichaam en ziel voedt.



Deux – roze film

Met: Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker

De gepensioneerde Madeleine en Nina zijn al tientallen jaren elkaars grote liefde, maar niemand die dat weet. Voor hun naasten, waaronder Madeleines bemoeizuchtige dochter, zijn ze simpelweg buurvrouwen die dezelfde gang delen. Deze gang verbindt echter twee compleet verschillende werelden: die van een zorgzame moeder en oma die haar kinderen maar niet durft te vertellen dat ze een geheim liefdesleven heeft, en die van een vrijzinnige onafhankelijke vrouw die ernaar smacht haar leven met haar geliefde door te brengen, ook in het openbaar. Dan wordt door een onverwachte gebeurtenis hun dagelijkse contact onmogelijk gemaakt, en kunnen ze elkaar niet meer bereiken.



Barn

Tijdens de schoolpauze geeft de 13-jarige Lykke, dochter van een parlementslid, haar klasgenootje Jamie, zoon van een populistische politicus, zo’n harde klap dat hij bewusteloos neervalt en later overlijdt. Wat was de oorzaak en waarom schoot het toezicht tekort? De schoolleiding, ouders en leerlingen moeten een manier vinden om deze gebeurtenis te verwerken wat bemoeilijkt wordt door beschuldigingen, speculaties en tegengestelde versies van de gebeurtenis. Zo ontstaat een indrukwekkend fresco van het leven op een school, de wereld van dertienjarigen en hun ouders, relaties die onder druk komen te staan en schuldgevoelens waar men mee verder zal moeten leven.