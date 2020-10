Afsluiting Ketheltunnel A4 zaterdag 7 november

SCHIEDAM - Op zaterdag 7 november staat er onderhoud gepland aan de netwerkvoorziening in de Ketheltunnel in de A4.

Deze werkzaamheden vinden plaats van 07.00 tot 22.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel in beide richtingen afgesloten. Houd rekening met omleidingsroutes en extra reistijd van 10 minuten.

Afsluiting

· De Ketheltunnel is op zaterdag 7 november van 07.00 uur tot 22.00 uur in beide richtingen afgesloten.

Omleidingen

· Verkeer vanuit Delft wordt omgeleid via de Kruithuisweg N470 naar de snelweg A13.

· Verkeer vanuit Schiedam naar de A13 omgeleid via Knooppunt Kethelplein en de A20.

· Verkeer vanaf toerit Schiedam-Noord richting de A4 (Delft/Den Haag) wordt omgeleid via de A20 en A13.



Extra reistijd

Ten tijde van de afsluiting is de extra reistijd in beide richtingen zo’n 10 minuten.