Deelfruit wint MVO Trofee 2020

SCHIEDAM - Deelfruit is op 29 oktober uitgeroepen tot de winnaar van de MVO-trofee 2020. De SEN-leden en de andere kijkers kozen dit bedrijf uit drie finalisten tijdens het digitale najaarsevent ‘LEF LOONT!’ van het Sociaal Economisch Netwerk MVS. Ruim 160 kijkers uit het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs, het maatschappelijk veld en dit jaar ook andere geïnteresseerden, keken naar het digitale event over inclusief werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen met het thema ‘geen jongere onnodig langs de kant’.

Naast Deelfruit behoorden Keytoe en Tzorg tot de finalisten. Een professionele vakjury, onder de bezielende leiding van de Schiedamse wethouder Marcel Bregman, koos hen uit negen deelnemers. In totaal waren er 22 kandidaten voorgedragen. Volgens de jury kent Deelfruit veel sterke boodschappen. De unieke samenwerking met telers en het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts vormt de basis. Met de afname van Deelfruit krijgen klanten de garantie op vers fruit. Bovendien draagt Deelfruit bij aan de ontwikkeling van mensen binnen het Werkleerbedrijf. De lijnen met de toeleveranciers zijn kort. De keten is strak georganiseerd. Alle onderdelen van de keten hebben een goed verhaal.

Net buiten de finale vielen BeeSerious en Freggies op een gedeelde vierde plaats. Leden uit de vakjury waren het erover eens: deze organisaties verdienen meer dan alleen een juryrapport. Om het potentieel in deze organisaties verder te ontwikkelen, ontvingen zij de aanmoedingsprijs. Met daarop de waardevolle prijs: een dagdeel inspiratie van de Code Sociale Ondernemingen.

Het was de derde keer dat de MVO-trofee werd uitgereikt. De prijs is in het leven geroepen om koplopers in de regio publiekelijk te bedanken voor hun inspanningen. De winnaar van 2018 was allround constructie- en servicebedrijf Voscon en in 2019 metaalwarenfabriek Blozo, beiden uit Vlaardingen. Dit jaar waren de inschrijvingen heel divers. Volgens de jury is het mooi te zien dat de finalisten totaal verschillende bedrijven zijn. Zowel in aard als in omvang. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan overal. “De meeste ondernemers hebben een natuurlijke bescheidenheid”, zegt jurylid Desiree Curfs. “Als de jury dan doorvraagt, blijken hun verhalen vaak nog mooier dan op papier. Dat is heel verrassend. Door dergelijke voorbeelden te delen, kunnen andere ondernemers deze vertalen naar hun eigen werkomgeving. Wij hopen dat hun MVO-voorbeelden als een olievlek gaan werken.”



De uitreiking van de MVO-trofee 2020 was onderdeel van het najaarsevent ‘LEF LOONT!’ van het Sociaal Economisch Netwerk. Jaarlijks een moment van ontmoeting, verbinding en inspiratie. Vanwege de COVID-19-maatregelen, was het dit jaar het onmogelijk om gasten op een veilige, verantwoorde manier persoonlijk te ontvangen. Maar dat halen we volgend jaar zeker in. Aandacht voor inclusief werkgeverschap is zo belangrijk, dat de organisatie besloten heeft om het najaarsevent digitaal te doen. Via een bruisende live-uitzending vanuit De Bolder, het unieke gebouw van Mammoet langs de A4 en Beneluxtunnel.



Onder aanvoering van keynote speaker Jörgen Raymann werden kijkers geïnspireerd om mee te doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit gebeurde door inspirerende voorbeelden. Zo zoomde Jörgen in op het door hem ontwikkelde Hi5 model waarmee al duizenden jongeren en bedrijven zijn geholpen met een positievere mindset. Hij liet zien hoe dit toepasbaar te maken is binnen verschillende bedrijven en organisatie.

Hij ging in gesprek met Raf Tripaldelli (voorzitter SEN-MVS en directeur operations Mammoet regio Europa en Rusland en dit jaar tevens gastheer voor het najaarsevent ‘LEF LOONT’). Raf vertelde meer over het belang van het SEN-MVS netwerk en liet zien hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Mammoet is georganiseerd. Daan Beusker van Facilicom vertelde hoe Facilicom de Sustainable Development Goals (SDG’s) heeft geïntegreerd binnen haar bedrijfsvoering. En tot slot deelden oud winnaars Ronald van Merwe van Voscon en Maurice Blonk van Blozo hun ervaringen na het winnen van de MVO Trofee.

Zo heeft Voscon ‘doorgepakt’ en gestart met een dak- en thuislozenproject. Sinds februari 2020 biedt Voscon dagbestedingen aan voor daklozen met als doel hen voor te bereiden op een betaalde baan. Ronald van de Merwe roept andere ondernemers op om aan te sluiten bij zijn initiatief. ‘LEF LOONT!’ Iedereen en iedere organisatie kan op zijn of haar manier bijdragen aan, een andere toekomst voor mensen uit kwetsbare doelgroepen.