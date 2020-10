Gabi werkt aan vierde familieroman

Gabi de Ridder-Rose is druk in de weer in haar bloemenhoek in De Loper. (Foto: Nathalie Heskes)

Op de middelbare school, Schravenlant in Schiedam, kwamen er twee interesses naar voren: boeken en bloemen.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - Als kind was ze al een fanatiek lezer geweest en ze schreef graag, maar ze was te verlegen om bijvoorbeeld een keuze voor de journalistiek te maken. En met bloemen wist ze zich geen raad. Ze koos voor een veilige studie, de opleiding Bibliotheek en Documentaire Informatie in Den Haag. We zijn nu 35 jaar verder. Gabi de Ridder-Rose staat al dertig jaar met haar man Marcel in een bloemenwinkel in Vlaardingen-Holy. En dit jaar kwam haar derde boek uit, opnieuw een familieroman. Ze is alweer bezig met de research voor een volgend boek.

“Een van mijn hoofdpersonen is iemand die uit liefhebberij historische panden opknapt,” zegt Gabi. “Daar was ik al over aan het denken en toen viel vorige week mijn oog op een artikel dat Rasim Kücükülan uit Vlaardingen een markant dijkhuisje in Rozenburg van de ondergang redt. En dat hij woont in een totaal gerenoveerd pakhuis in Vlaardingen-Centrum. Ik wil daar meer van weten, want ik denk zijn kennis goed te kunnen gebruiken.” Ze doet voor elk boek eerst grondig onderzoek. Gabi: “Ik gebruik voor de personen in mijn boeken beroepen aan de hand waarvan ik mijn verhaal optimaal kan vertellen.” Ze vond het op school al leuk om te schrijven en deed geregeld pogingen, die afketsten op ongeïnteresseerde uitgevers.

Ze is geboren op maandag 13 mei 1968 in Schiedam als jongste van drie kinderen van de bekende Günther Rose, die een barometer- en instrumentenatelier had. Na haar studie trouwde Gabi in 1992 met Marcel de Ridder, die op zijn twintigste een bloemenwinkel was begonnen aan de Parkweg. Ze gingen in Vlaardingen wonen en begonnen al gauw een bloemenwinkel in de Gruma-supermarkt, tegenwoordig de Jumbo in winkelcentrum De Loper. Daar behoren ze inmiddels tot de langst zittende ondernemers. “Toen de kinderen nog klein waren, droomde ik over het schrijven van een roman. Ik werd geïnspireerd door grote Amerikaanse christelijke auteurs: Lynn Austin, Francis Rivers en Penelope Stokes.

Tijdens het lezen van een boek van Penelope gebeurde er iets bijzonders. Ik voelde alsof ik dit boek zelf had kunnen schrijven. Haar stijl raakte iets in mij en het verlangen om zelf een roman te schrijven werd groter. Dat ik dit vanuit mijn christelijke identiteit zou willen doen, stond voor mij vast.” Eerste resultaten leverden harde afwijzingen op. Maar ze begon opnieuw en kreeg een gunstige feedback van degenen die ze het had laten lezen. “Ze konden niet stoppen met lezen, en dat terwijl mijn ruwe versie vijfhonderd boekpagina’s besloeg.” In september 2015 vond ze een ingang bij De Banier, een uitgeverij op reformatorische grondslag. “Mijn romans lezen makkelijk weg, ondanks dat ze niet lichtvoetig zijn. Ze ontroeren en zijn zelfs spannend. In een recensie van de openbare bibliotheek stond dat de gelovige boodschap niet te nadrukkelijk aanwezig is.”