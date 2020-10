Landschapspark Kethel te danken aan Herman Ketel

SCHIEDAM – Hij is niet begraven op de Beukenhof, waarvan hij twintig jaar geleden directeur was. Zijn hart lag namelijk bij het historische Kethel en daar is Herman Ketel vorige week ter aarde besteld, bij de Dorpskerk aan het Noordeinde 10. Deze begraafplaats ziet op het landschapspark Kethel en dat is in 1982 door Herman Ketel ontworpen. Het was een van zijn mooiste opdrachten in dienst van Gemeentewerken Schiedam, bij de plantsoenendienst onder leiding van ing. W.C. Hoogeweij, die hij kende uit hetzelfde kerkelijk gezindte.

Door Kor Kegel



Park Kethel is een van de bijzonderste parken in Zuid-Holland, omdat het alle kenmerken van het eeuwenoude veenweidegebied van Midden-Delfland een plek gaf terwijl de verstedelijking rondom doorging – in Schiedam minder meedogenloos voor het cultuurhistorische landschap dan in andere steden die aan stadsuitbreiding moesten doen. Herman en Nanny Ketel woonde aan het Hermuspad aan de oostrand van de wijk Woudhoek. Daar heeft Herman zijn hele verdere leven uitzicht gehad op ‘zijn’ park. “Ze hebben het park naar jou genoemd, papa,” zeiden zijn kinderen geregeld. Hij koesterde de omgeving en toen er een plan op tafel kwam om de tramlijn naar Vlaardingen-Holy vanuit Schiedam-Centrum door te trekken langs de Harreweg, nota bene door zíjn park, toen voerde hij er met andere door hem gemobiliseerde buurtbewoners actie tegen – en met succes.

Herman Ketel is maandag 12 oktober op 80-jarige leeftijd overleden aan het coronavirus. Zijn vrouw Nanny en hij hadden het tegelijk opgelopen, maar hadden er de eerste dagen geen erg in wat er aan de hand kon zijn; ze waren moe. Toen Nanny zo moe was dat ze door haar benen zakte en een enkel brak, constateerde de huisarts de volle ernst. Herman werd zaterdag 10 oktober met de ambulance naar het Franciscus Vlietland Ziekenhuis gebracht en een dag later werd hij overgebracht naar het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Daar moest de familie de volgende dag afscheid van hem nemen. Met Nanny’s gezondheid gaat het geleidelijk beter. Zij is vrijwilliger bij de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nieuwe Waterweg-Noord.

Herman Ketel was een creatieve tuin- en landschapsarchitect en die creativiteit heeft hij op zijn drie zonen en twee dochters overgebracht, alsmede de vrijmoedigheid van geest: altijd zeggen wat je vindt, gewoon voor je mening uitkomen. Dat maakte hem tot een onorthodoxe ambtenaar. Met zijn vlinderstrik en later een pet in kleur was hij bovendien een opvallende verschijning. Als directeur van begraafplaats en crematorium droeg hij een speldje met twee vraagtekens. Ze stonden voor: wat zou je doen als je zelf vandaag zou sterven? En: weet je zeker of je in de hemel komt?”