Verhuizing van CrossFit box Schiedam

Sinds twee weken is de locatie van CrossFit Box Schiedam verhuisd naar een nieuwe, tijdelijke locatie.

SCHIEDAM - Met het oog op de corona-maatregelen en het groeiend aantal leden is er gezocht naar een ruimte die aan deze eisen voldeed. Op dit moment wordt er getraind aan Groenweegje nr 7 op het oude Dirkzwagerterrein. Er is genoeg ruimte om al de trainingen weer op één locatie te geven. Het aantal leden blijft groeien en met de nieuwe coronaregels was er op de oude locatie te weinig plek, vandaar dat er uitgeweken moest worden naar een grotere locatie. Tijdens de trainingen, WOD (workout of the day) genoemd, wordt afwisselend met kracht en cardio gewerkt. Iedereen traint op zijn eigen niveau. Elke les is anders en op de nieuwe locatie gaan ze weer lekker aan de slag. Er wordt nog gezocht naar een locatie in Schiedam voor definitieve vestiging.