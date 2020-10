Online presentaties van Han van der Horst

SCHIEDAM - In het voorjaar publiceerde Han van der Horst zijn jongste boek: Zwarte jaren, Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Door de lock-down werd het verschijnen nauwelijks opgemerkt. Dat is jammer want dit boek biedt allerlei waardevolle gezichtspunten voor de huidige tijd. Tijdens twee presentaties laat Han van der Horst in beeld en geluid zien welke.



Op 3 november over ‘’Het gevoel bezet te worden’’ en op 10 november over ‘’Tijden van vervolging’’. Aanvang: 20:00 tot 21:30 uur. Deelname is gratis. Uiteraard is er gelegenheid vragen te stellen. In verband met de corona-maatregelen zijn beide presentaties via Zooom. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek. Je krijgt dan bijtijds de noodzakelijke link toegestuurd.

Presentatie 1: Het gevoel bezet te worden

Hoe voelt het om in een bezet land te wonen? Er zijn nog maar weinig Nederlanders in leven die daar uit eigen bewuste ervaring over kunnen vertellen. Toch zijn er genoeg verhalen, films, foto´s en boeken die van dit gevoel een indruk geven: je mag niet meer uit dansen gaan, er is een avondklok, je wordt continu in de gaten gehouden, althans die indruk krijg je. De hele dag hoor je hoogwaardigheidsbekleders, geestelijken en radiosprekers over de ernst der tijden. Je moet op je hoede zijn voor zware boetes. Toch wil je genieten.

Presentatie 2: Tijden van vervolging

Tegenwoordig is discriminatie verboden. Dat staat zelfs in artikel 1 van onze grondwet. Maar tijdens de bezetting waren discriminatie en vervolging van bevolkingsgroepen wet. Daar hield de overheid zich mee bezig. Dat werd gestimuleerd. Wie meedeed, kon zelfs een beloning verwachten. Wie tot de vervolgde groepen behoorde, was onveilig. Naarmate de bezetting langer duurde, groeide het aantal mensen dat steeds achterom moest kijken. Het drama van de jodenvervolging raakte Nederland tot in al zijn uithoeken, ook Schiedam zoals uit de Stolpersteine in de stad blijkt. Maar de bezetters strekten hun hand ook uit naar anderen, jonge mannen in het bijzonder die verplicht werden om in Duitsland werk aan te nemen. Over die sfeer, over de bizarre wereld van vervolgden, vervolgers en wegkijkers spreekt Han van der Horst.