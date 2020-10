Praktijk de Vrije Geest geopend in Walvisstraat

Energetisch therapeut & coach Martijn Kreuger opende op 7 september zijn Praktijk de Vrije Geest in de Walvisstraat.

Door Kathy Huitema

SCHIEDAM - Martijn is een geboren en getogen Schiedammer, woonde enkele jaren in het buitenland maar keerde terug naar zijn roots: ‘De familie Kreuger woont hier al sinds eind 18e eeuw. Ik voel me thuis in Schiedam en ik ben er trots op dat ik hier een ruimte heb gevonden waar ik mijn vaardigheden als energetisch therapeut en coach kan uitoefenen. Ik ben voor zover ik weet de enige in Schiedam. Ik had niet verwacht dit vak uit te gaan oefenen. Het is niet een voor de hand liggend beroep. Ik wist ook niet dat ik een Hoog Sensitief Persoon (HSP) ben die mensen kan helpen en begeleiden. Dat ontdekte ik tijdens mijn verblijf in een boeddhistisch klooster in Zwitserland. Door veel meditatie werd die sensitiviteit getriggerd. Ik heb een gerichte opleiding gezocht die gebaseerd is op vertrouwen en eigen intuïtie. Die heb ik doorlopen en na twee jaar met goed resultaat afgerond. Toen wist ik het zeker: ik ga deze vaardigheden toepassen op cliënten in een eigen praktijk.

‘Ik ben geen arts, geen psychiater; maar ik kan uitkomst bieden aan mensen die moeite hebben met het verwerken of accepteren van gebeurtenissen uit het verleden, bij rouwverwerking. Ik help mensen om te gaan met pijn, slaapproblemen, burn-out en trauma’s. Als je veel piekert of onrust voelt in je hoofd en lijf. Je kunt ook in mijn praktijk terecht voor het verkrijgen van inzicht in wat je echt wilt in het leven, en persoonlijke ontwikkeling. Ik raak je niet letterlijk aan, maar ik kan wel figuurlijk de vinger op de plek leggen waar de pijn, de onrust of onbalans zit. Daarna begint de helende werking. Ik reik niet de oplossing aan, maar haal het pijnpunt naar boven of voel waar de passie ligt. Mijn behandelingen zijn geheel afgestemd op de coronarichtlijnen van het RIVM. Een online behandeling is ook mogelijk.

Nieuwsgierig geworden naar de praktijk van Martijn Kreuger? Een behandeling ondergaan? De website www.praktijkdevrijegeest.nl bevat meer informatie. Stuur een e-mail naar info@praktijkdevrijegeest.nl of neem telefonisch contact op via 06 1652 1736.