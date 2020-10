ANTIBODIES: de toekomst van de mens

SCHIEDAM - In ANTIBODIES speelt performance-duo Boogaerdt/VanderSchoot met de vraag wie wij als mens in het postpandemie tijdperk zijn en wie we zouden moeten worden.

Vanuit de zelftwijfel over onze hedendaagse menselijke verschijningsvorm en de ongemakkelijkheid over de huidige rol van de mens op aarde, kijkt ANTIBODIES vanuit een speculatief toekomstperspectief terug naar de mens van nu. Deze bijzondere voorstelling van Theater Rotterdam is zaterdag 7 november om 19.00 uur te zien in Theater aan de Schie. Kaarten zijn te reserveren via theateraandeschie.nl.