Ontroerende avond met Iris Hond

SCHIEDAM - In de veelgeprezen voorstelling Bewogen van Iris Hond stond haar eigen zoektocht naar geborgenheid centraal. In haar nieuwe voorstelling Home spelen de begrippen thuis en geborgenheid een grote rol.

Voor Home ging Iris op zoek naar bijzondere verhalen van anderen. Verhalen van mensen met een bijzondere thuissituatie, waaronder nomaden en gevangenen, die elk op eigen wijze op zoek zijn naar geborgenheid. Omdat ze geen huis hebben, zich een vreemde voelen in de samenleving of door ziekte noodgedwongen niet thuis kunnen wonen. Allemaal hebben ze eigen verhalen, die Iris vertaalt in unieke, door haar gecomponeerde muzikale brieven.

Iris brengt de verhalen van deze mensen met haar meeslepende en ontroerende pianospel tot leven op het toneel. Ze neemt u mee naar een wereld met muziek als verbindend element en laat zien waarom juist in deze tijd geborgenheid zo belangrijk is. Zaterdag 31 oktober om 19.00 en 21.00 uur is Iris Hond met Home te zien in Theater aan de Schie. De laatste kaarten voor de voorstelling om 21.00 uur zijn nu te reserveren. Toegang is € 24,50 per persoon.