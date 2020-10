orson welles the war of the worlds in theater

SCHIEDAM - Het is zondag 30 oktober 1938. Op de Amerikaanse radio is een nieuwsuitzending te horen. Blijkbaar is er een invasie vanuit Mars op de planeet Aarde. Onmiddellijk breekt er paniek uit in de USA. Mensen springen in hun auto in de hoop het buitenaardse gevaar te kunnen ontlopen. Sommige springen zelfs van het dak. Anderen vluchten hun kelder in. Wat zij allemaal niet beseffen, is dat dit een briljant hoorspel is... ontsproten uit de geest van de pas 23-jarige theatermaker Orson Welles.

In New York heeft Welles een groep acteurs verzameld die zich The Mercury Theatre noemen en waarmee hij volle zalen trekt voor zijn versies van Shakespeare’s Othello en MacBeth. Hij is eigenwijs en als de politie komt eisen dat hij de uitzending stopzet, weigert hij dat. Hij geniet van de opschudding, van de rellen op straat, de verontwaardiging bij de autoriteiten. Diezelfde dag nog krijgt hij een telefoontje of hij naar Hollywood wil komen. De voorstelling Orson Welles’ The War Of The Worlds is een theatrale reconstructie van die dag in oktober 1938; Amerika en de angst voor de Tweede Wereldoorlog, net na de ramp met de Hindenburg en opkruipend uit één van de grootste crisissen die het land ooit had meegemaakt.

Met William Spaaij/René van Kooten als Orson Welles (deze rol wordt afgewisseld) en Gerrie van der Klei als Rita Hayworth. De regie en het script zijn in handen van Dick van den Heuvel, onder andere bekend van de voorstellingen Was getekend, Annie M.G. Schmidt en Ramses. Donderdag 29 oktober 2020 om 19.00 uur is deze voorstelling te zien in Theater aan de Schie. Toegang is € 22,50 per persoon.