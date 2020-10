Taxateur Arie Molendijk komt naar Novotel Schiedam

Denkt u zeldzame boeken, bijvoorbeeld (staten)bijbels, oude (handingekleurde) atlassen, geïllustreerde werken, reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten of prenten in uw bezit te hebben?

SCHIEDAM - Schroom niet om langs te komen voor een taxatie bij de in den lande bekende taxateur van oude boeken Arie Molendijk uit Rotterdam. Twee jaar geleden was hij te gast in het Plantijn Moretus Museum in Antwerpen met 2 andere experts om boeken van het publiek te taxeren. De heer Molendijk zelf over zijn werk: "De taxaties die ik verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties vinden alleen plaats op mijn taxatiedagen, dus niet middels foto's, telefoon of per e-mail. De kosten voor een taxatie zijn 5 euro van 1 tot ca. 10 boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere collecties, die meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot 50 euro. Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een waarde vanaf 200 euro en tegen een van tevoren afgesproken tarief. De taxatie vindt plaats in de lobby van het hotel, Hargalaan 2 op donderdag 5 november van 13.00 tot 15.30 uur. In verband met het coronavirus alleen op afspraak met de heer Molendijk: 06 27177625 of voor meer info zie www.molendijkboeken.nl.