Schiedams Speculaasvarken 2020

De Varkensmarkt die werd gehouden van 1464 tot 1937, op de tweede vrijdag van november, behoort tot het Cultureel Historisch Erfgoed van Schiedam. De varkens in Schiedam aten de spoeling die vrij kwam bij de productie van moutwijn en jenever. In de 19e eeuw groeide de varkensmarkt uit tot een folkloristische feestdag. De Schiedamse bakkers bakten voor die dag speculaasvarkens.

SCHIEDAM - Ton van der Horst heeft in 2016 deze traditie nieuw leven ingeblazen en gaat de Speculaasvarkens ook in 2020 bakken. Wanneer u een Speculaasvarken koopt steunt u 2 goede doelen: 1, Stichting De Schiedamse Molens. Sinds de oprichting in 1981 zet de stichting zich in voor het beheer en behoud van het molenerfgoed in Schiedam. De tarwebloem in het Speculaasvarken komt van Molen De Vrijheid. 2. Bakkerij Vlinder. De Speculaasvarkens worden gebakken bij Bakkerij Vlinder. Bakkerij Vlinder stelt zich ten doel om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking een werkplek te bieden die maatschappelijk belangrijk is.

Proeven

Wilt u het Schiedams Speculaasvarken proeven? Stuur dan uw e-mail naar info@schiedamsspeculaasvarken.nl.