Griezelspeurtocht door centrum

SCHIEDAM - Kinderen kunnen deze herfstvakantie op griezelspeurtocht bij de ondernemers in het centrum. De etalages zijn gruwelijk mooi versierd met hulp van Love Deco. Op verschillende plekken zitten letters uit spannende boeken van het Schiedams Boekhuis verstopt. Dus kom zoeken: speur in de etalages en gluur bij de buren.



Omdat er 50 letters verstopt zijn, hebben wij een formulier gemaakt waarop je de letters kunt invullen. Op de achterzijde is de route met oranje stippellijn aangegeven. Erg handig voor de volwassenen. Deze is op te halen in de Bibliotheek in de Korenbeurs en natuurlijk bij de winkels met een letter in de etalage.

Als de letters allemaal verzameld zijn en ze in de goede volgorde staan, vormen ze een monsterlijke zin. Deze kan ingeleverd worden bij één van de deelnemende ondernemers. Wie weet krijg je er nog een zakje snoep van het Nationaal Coöperatie museum winkeltje....Trick or treat! In één van de zakjes zit een extra prijs: het Gouden Ticket..spannend! Deze bijzonder leuke verrassing wordt aangeboden door de Bonte Koe. Dat wordt smikkelen! Net als de Berenpuzzeltocht eerder dit jaar kan de griezelspeurtocht door kinderen en volwassenen samen worden gelopen. Dit kan t/m 31 oktober.