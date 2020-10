Dit is Schiedam: een jaar lang fotograferen in de stad

Deze week startte het project Dit is Schiedam met een online bijeenkomst. Via het platform WebinarGeek kwamen 40 Schiedammers bij elkaar. De ‘showhosts’ waren onze Cultuurscout Anne Doeksen en de Schiedamse fotograaf John Middelkoop.

SCHIEDAM - Tijdens de startbijeenkomst kregen deelnemers o.a. een stukje ontstaansgeschiedenis van het project te horen en werd het programma voor het komende jaar uit de doeken gedaan. Het was een levendige bijeenkomst, met een zeer actief publiek dat via de Chat mee kon praten. Voor veel van de deelnemers wat dit hun eerste ‘webinar’ (online bijeenkomst). Dit gold overigens ook voor de showhosts, die de afgelopen weken flink hebben gerend en gepuzzeld om deze bijeenkomst alsnog te kunnen laten plaatsvinden en online tot een succes te maken. En dat was het ook! Volgens hen was er een goede energie. “Het is ontzettend motiverend om te zien hoeveel animo er is voor fotografie in Schiedam. In alle wijken. De mensen hebben er echt zin in.”

Deze energie gaan we inzetten om het komende jaar met de stad het leven in Schiedam te fotograferen! Het programma bestaat uit een serie fotografieworkshops en wijkexpedities en zal in de zomer van 2021 uitmonden in een heuse foto expositie ‘Dit is Schiedam’. Dit is Schiedam is een initiatief van de twee Schiedammers Piet en Cees uit Oost, ook bekend van het succesvolle Facebookplatform Fotografievrienden Schiedam en Omstreken. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., de Gemeente Schiedam en een kerngroep van betrokken Schiedamse fotografievrienden. Stichting Mooi Werk speelt een ondersteunende en adviserende rol in dit project.

Interesse om mee te doen? Aanmelden kan via het e-mailadres aanmelden@dit-is-schiedam.nl. Meer informatie is te vinden op de website www.dit-is-schiedam.nl.