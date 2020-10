Leer meer over Schiedamse geschiedenis met podcast

SCHIEDAM - Voor het Gemeentearchief Schiedam heeft historicus Cees Kremer een serie podcasts gemaakt onder de noemer ‘Schiestorie’. Een podcast is een digitale radio-uitzending, die is af te spelen via de mobiele telefoon of computer op het moment dat de luisteraar dat wil. Die kan losse afleveringen afspelen of zich abonneren om geen nieuwe uitzending te missen. De podcasts zijn een ontspannen manier om tijdens het fietsen, wandelen, aardappels schillen en zo meer kennis te maken met geschiedenis.

De eerste uitzending vertelt over een protest van honderden Schiedamse vrouwen in de Hongerwinter tegen het slechte voedsel van de Centrale Keukens. Begin oktober kwam daar een drieluik bij over de opkomst en sluiting van werf Gusto in Schiedam. In de uitzending ‘Dat deed toch een beetje pijn’ staan persoonlijke verhalen over de sluiting centraal. De podcasts zijn rond de 12 minuten lang en het is de bedoeling van Kremer de komende tijd meer uitzendingen te maken.



Deze uitzendingen van ‘Schiestorie’ zijn via verschillende toegangen te beluisteren zoals via de Apple Store of Spotify. Voor het gemak is op de webstek van het Gemeentearchief Schiedam, archief.schiedam.nl, onder ‘publicaties’ ook een overzichtspagina te vinden, en op anchor.fm/schiedampodcast. Podcasts en andere digitale uitingen zoals de digitale wandeling ‘Schiedam 1598’ (ook te vinden in de appwinkel) of de Pakhuisroute op papier passen binnen de doelstelling van het Gemeentearchief Schiedam om op verschillende manieren historische informatie beschikbaar te stellen aan het publiek.