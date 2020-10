Jenevermuseum en Museummolen De Walvisch blijven open

SCHIEDAM - Het Jenevermuseum en Museummolen De Walvisch kunnen ondanks de strenge nieuwe coronamaatregelen openblijven.

Om alles in goede banen te leiden is het Jenevermuseum museum éénrichtingsverkeer. U wordt ontvangen op de binnenplaats (bereikbaar via de Hoogstraat) en eindigt uiteindelijk op de Lange Haven. In Museummolen de Walvisch staan gastvrouwen paraat om alles in goed banen te leiden. De proefbar van het Jenevermuseum is gesloten maar bezoekers kunnen wel een thuisproeverij aanschaffen. De stokers blijven op dinsdag en vrijdag aan het werk in de branderij en geven op gepaste afstand uitleg over hoe men met veel passie ambachtelijke moutwijnjenever maakt.

In beide musea worden RIVM-maatregelen scherp in de gaten gehouden, zoals het dragen van mondkapjes door de medewerkers en voldoende afstand tussen de bezoekers. Met grote regelmaat worden alle gangpaden en leuningen gedesinfecteerd. Er staan op verschillende locaties in het museum dispensers om de handen te desinfecteren. Ook museumbezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen. Ouderen en kwetsbaren wordt geadviseerd om de musea tijdens de daluren te bezoeken. Dat is van maandag t/m zondag tussen 11.00 uur tot 13.00 uur. Reserveren kan via https://www.jenevermuseum.nl/ of voor het Jenevermuseum 010- 2469676 of Museum molen de Walvisch 010- 4267675.