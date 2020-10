SCHIEDAM - Het was flink balen toen de duurzaamheidswedstrijd Afval the Game in maart door de coronamaatregelen moest worden afgelast.

Flink wat groepen 6 in Schiedam waren nog volop bezig met de meest fantastische initiatieven om iedereen te overtuigen meer afval te scheiden en duurzamer te leven. Eén van die wereldideeën kwam van groep 6 van basisschool Sint Bernardus. Samen met hun muzikale meester Jan Willem bedachten de kinderen een heus Afval the Game lied, waarmee ze met hun pakkende en zelfverzonnen lyrics heel Schiedam in actie wilde laten komen! “We gaan ervoor staan! Wij kunnen het aan! Want wij zijn de toekomst! Wij denken aan later!” Ben je benieuwd naar het nummer en naar de fantastische videoclip die de Kleine Ambassade samen met de Sint Bernardus maakte? Surf dan snel naar het YouTube-kanaal van de Kleine Ambassade. Wees overigens wel gewaarschuwd: dit nummer heb je waarschijnlijk de rest van de dag in je hoofd (en dat is alleen maar goed!). Afval the Game is een initiatief van de Kleine Ambassade, ontwikkeld en uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Schiedam en Irado. Zie https://youtu.be/8L3mLWCsQJA