Verhalen over vier eeuwen uitwisseling

SCHIEDAM - Tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober presenteert het Stedelijk Museum Schiedam elke vrijdag een verhaal over de relatie tussen Schiedam en Turkije.

De vier blogs die op de website van het museum staan, komen uit de pen van Süeda Isik (1997), journaliste, student geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en geboren en getogen Schiedammer. Haar ouders emigreerden in de jaren zeventig vanuit het Turkse Kilbasan naar Schiedam. De laatste dag van de maand - zaterdag 31 oktober 2020 - vormt een online event de afsluiting. Daarbij gaan Schiedammers met Turkse roots in gesprek over de onderwerpen die Isik aansnijdt. De landelijke Maand van de Geschiedenis die elk jaar een ander thema kent, gaat dit jaar over Oost/West. Abdelkader Benali schreef het essay.



De vier verhalen van Süeda Isik verschijnen onder de titel Turks brood met hagelslag. ‘Als Schiedammer met een Turkse achtergrond is zowel mijn leven als identiteit een mengelmoes van de Nederlandse en Turkse cultuur’, legt ze uit. ‘Ik lunch graag met hagelslag op Turks brood. Ik draag een hijab en ga naar punkconcerten.’ Haar vier verhalen gaan over de culturele uitwisseling, die vier eeuwen teruggaat. Historische feiten vermengt ze met persoonlijke gebeurtenissen. Ongeveer 10% van de Schiedammers heeft Turkse roots.



In haar eerste bijdrage schrijft Isik over Cornelis Haga (1579-1654). Ook zijn wieg stond in Schiedam. Op 34-jarige leeftijd verhuist Haga naar het Ottomaanse Rijk om als eerste ambassadeur van de Republiek der Verenigde Nederlanden aan de slag te gaan. Hij krijgt een ‘adellijke’ ontvangst die volgens pamfletten uit die tijd ‘peperduur en vol vreugde’ is. Isiks ouders worden minder feestelijk ontvangen, blijkt uit haar eerste verhaal dat de titel Praalparades en Turkenrellen meekreeg. Het is op de website van het museum te lezen. Klik hier.



In de drie volgende verhalen gaat Isik in op de lange baard van Haga - een mix van de Hollandse en Turkse cultuur - en bespreekt ze de melancholie van migratie. In haar laatste bijdrage kijkt ze naar de culinaire uitwisseling. Hoe hebben de Turkse en Nederlandse keuken elkaar beïnvloed? En wanneer begon dat eigenlijk? ‘Zeg me wat je eet en ik vertel je wie je bent’, zei een beroemde Franse kok aan het begin van de negentiende eeuw. En zo is het maar net.



Houd de website in de gaten voor meer informatie over het gratis afsluitende online event op zaterdag 31 oktober 2020. Iedereen kan daar naar kijken. Het eerste verhaal van Süeda Isik staat op de website van het museum. De drie andere kun je lezen vanaf respectievelijk vrijdag 23 en 30 oktober.