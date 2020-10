Controles gehouden tegen vastgoedcriminaliteit

SCHIEDAM - Medewerkers van Toezicht & Handhaving controleerden donderdagmiddag en -avond een aantal panden verspreid over de stad. Bij de controle werden verschillende misstanden aangetroffen. In een winkel werden bovendien onder andere illegale sigaretten en namaakgoederen gevonden.

In Schiedam Oost, West, Centrum en Groenoord werden woningen gecontroleerd. In Oost en West bleken in een aantal gevallen de bewoners niet ingeschreven te zijn. De gemeente doet hier onderzoek naar. Bij enkele woningen in West, Centrum en Groenoord bleek juist dat degene die stond ingeschreven er feitelijk niet woonde. Die personen worden uitgeschreven.

In een woning in Oost trof Stedin valse ijkzegels aan. De zegels zijn vervangen. In West was bij een woning mogelijk sprake van illegale kamerverhuur. In Schiedam Centrum controleerde de gemeente een bedrijfspand naar aanleiding van overlastmeldingen. Er wordt onderzocht of de activiteiten in het pand in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.

Tijdens de controles kwam een verhuurmakelaar in beeld die hoge provisie vraagt voor het bemiddelen in woonruimte en deze contant laat betalen. Hier wordt nader onderzoek naar ingesteld.

Bij een winkel aan de Boerhaavelaan werden ruim 3000 illegale sigaretten aangetroffen en verder ook 3 flessen sterke drank, een grote hoeveelheid illegale medicijnen en namaak merkparfums. De vondst leidde tot verschillende processen-verbaal.

De controle vond plaats door de interventieteams Woonoverlast en Ondermijning van de gemeente Schiedam in samenwerking met de politie, Stedin, Douane en MOTUS ‘Versterkingspijler Vastgoed’ (RIEC). De actie past in de regionale aanpak om vastgoedcriminaliteit tegen te gaan. Criminelen gebruiken regelmatig huurwoningen of bedrijfspanden voor bijvoorbeeld het opslaan en verbergen van wapens. Door als verhuurmakelaar de huur contant te ontvangen, blijven criminelen uit het zicht van de overheid. Dit heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving.

Dit najaar richt de gemeente Schiedam zich, samen met de politie en andere organisaties, op het tegengaan van deze vastgoedcriminaliteit. Naast de aanpak van criminele netwerken gaat het om initiatieven als webinars en een campagne van Meld Misdaad Anoniem om verdachte omstandigheden te herkennen en te melden. Wordt een huurpand misbruikt door de onderwereld? Meld dit dan anoniem via 0800-7000. Meer informatie over de bestrijding van ondermijning staat op schiedam.nl/ondermijning.