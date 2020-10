SCHIEDAM - Het is bijna herfstvakantie. Weet jij al wat je gaat doen? Misschien is een bezoek aan museummolen De Walvisch wel iets! Op dinsdag 20 en donderdag 22 oktober staat de Walvisch in het teken van de jeugd. Speciaal en alleen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is van 10:00 – 12:00 uur en van 13:30 – 15:30 uur de molen te bezoeken en zijn er verschillende activiteiten te doen.

Een museumdocent en natuurlijk een echte molenaar laten je van alles zien en vertellen over de werking van de molen. Wat is bijvoorbeeld een vang of wat is luiwerk? Ook kan je molenpuzzels maken, speuren naar objecten in de molen, een memoryspel doen en graan malen. En natuurlijk krijg je iets lekkers en iets te drinken. Na afloop ga je naar huis met je zelf gemalen zakje meel. We houden vanwege Corona rekening met extra hygiëne en er is plek voor maximaal 15 kinderen. Voor de ouder/begeleiders is er een actie met het Jenevermuseum. Heeft u uw kind (eren) 5 min voor aanvang afgeleverd dan kunt u ondertussen met de Rdampas of museumjaarkaart gratis het Jenevermuseum bezoeken of krijgt u een korting van 50% op de toegang.

Waar: Museummolen De Walvisch, Westvest 229, 3111 BT Schiedam

Wanneer: Op dinsdag 20 en donderdag 22 oktober.

Hoe laat: Speciaal en alleen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar van 10:00 – 12:00 uur en van 13:30 – 15:30 uur

Vooraf aanmelden: Is verplicht via dewalvisch@jenevermuseum.nl of 010-4267675. Vermeld naam en leeftijd van uw kind, de datum en tijdsvak van uw voorkeur.

Kosten: 2,50 euro per kind

Speuren en spelen in Molen de Walvisch komt tot stand door een bijdrage van Stichting De Groot Fonds en Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.