Coronaproof genieten van levende oude muziek

SCHIEDAM - Het zijn geen makkelijke tijden voor concertzalen en theaters, en zeker niet voor de artiesten die daar hun brood verdienen. Daarom zijn we zo blij dat we ondanks alle maatregelen de concertreeks van ‘t Huis te Poort nog steeds kunnen voortzetten, natuurlijk met inachtneming van alle verplichte maatregelen: niet alleen omdat het moet, maar vooral ook omdat we onze gasten een én de musici graag een prettige en veilige avond bezorgen.

De afgelopen twee concerten hebben ons geleerd dat dat in de ruime ambiance van de Westvest90-kerk uitstekend gaat. We hebben daar alweer veel positieve reacties op gekregen. Per concert mogen wij 30 mensen ontvangen. Het zijn dus intieme avonden voor een klein publiek: snel reserveren is daarom aan te raden.



Van Swieten Society – Beethoven, de modernist Op vrijdag 6 november (20.15 uur) neemt Van Swieten Society ons mee naar het Wenen van de late 18e eeuw. De jonge Beethoven was een sensatie in de salons. Zijn Derde Trio in c klein was zo vernieuwend, dramatisch en vernieuwend, dat Haydn Beethoven afraadde om het te publiceren. Het zou te ingewikkeld zijn voor de adellijke oren... En toen moesten de symfonieën nog komen!De première van zijn Tweede Symfonie maakte zo’n indruk dat er snel een kamermuziekversie van moest komen. Die kwam er: Beethoven zelf schreef er het arrangement voor.Van Swieten Society is het ideale ensemble om deze muziek opnieuw tot leven te brengen. Met hun authentieke instrumentarium en virtuositeit komen Heleen Hulst op viool, Diederik van Dijk op cello en Bart van Oort op fortepiano zo dicht mogelijk bij het geluid zoals dat indertijd geklonken moet hebben.Meer informatie op www.thuistepoort.nl. Toegang concert € 25,-.



De concerten van ‘t Huis te Poort vinden voorlopig plaats in de Westvestkerk, gelegen op een paar minuten lopen van ’t Huis te Poort op Westvest 90, gelijk tegenover molen De Walvisch. Toegangskaarten kunnen alleen per mail worden gereserveerd. Stuur een mail naar advanderkouwe@gmail.com wanneer u wilt reserveren en vermeld het concert en het aantal gewenste kaarten én of u gebruik wilt maken van het arrangement. U ontvangt dan een bevestiging en een betaalverzoek. Wanneer de betaling is voldaan, zorgen wij dat de kaarten bij de ingang voor u klaar liggen. Wacht niet te lang met reserveren; het aantal plaatsen is beperkt en meer dan ooit geldt: vol is vol.