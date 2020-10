Films kijken bij Wenneker Cinema

Er is weer van alles te zien bij de buscoop. (Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures)

SCHIEDAM - Van 22 t/m 28 oktober zijn de volgende films te zien in Wenneker Cinema. Er zijn extra middagvoorstellingen om de beperkte zaalcapaciteit te compenseren. Kijk voor data en aanvangstijden op www.wennekercinema.nl. Kaarten zijn vanwege corona nog steeds uitsluitend online te koop via de website. Wenneker Cinema is gevestigd in het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2, 3111 PT in Schiedam.

Tenet

Regie: Christopher Nolan

John David Washington is de Protagonist in Christopher Nolan’s nieuwe film, de actiethriller Tenet. Slechts gewapend met één woord – Tenet – moet de Protagonist de wereld zien te redden van de ondergang, reizend door een schemerwereld van internationale spionage op een missie die zich afspeelt buiten de bestaande tijd. Niet tijdreizen, maar Inversie.

Hope Gap

Regie: William Nicholson

Grace (Annette Bening) en Edward (Bill Nighy) wonen in een klein dorp bij de klif van Hope Gap en zijn 29 jaar getrouwd. Als hun zoon Jamie (Josh O’Conner) een weekend komt logeren vertelt zijn vader hem dat hij van plan is om nog dezelfde dag zijn moeder te verlaten. Het eens zo hechte gezin wordt nu geconfronteerd met een nieuwe situatie waarin emoties als ongeloof, woede, onmacht maar ook hoop elkaar kruisen.

Misbehaviour

Met: Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Rhys Ifans, Jessie Buckley

In 1970 vindt de Miss World-verkiezing plaats in Londen, met de Amerikaanse komedie-legende Bob Hope als presentator. De show is in die tijd met meer dan 100 miljoen kijkers het best bekeken tv-programma ter wereld. De dan net opgerichte Women’s Liberation Movement, die de verkiezing ziet als een vernedering van vrouwen, besluit de live-uitzending van de show te verstoren. Die avond wordt geschiedenis geschreven.