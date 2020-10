the war of the worlds in theater

SCHIEDAM - Het is zondag 30 oktober 1938. Op de Amerikaanse radio is een nieuwsuitzending te horen. De invasie vanuit Mars is begonnen. In de USA breekt paniek uit. Mensen springen in hun auto om het buitenaardse gevaar te ontlopen. Wat zij niet beseffen is dat het een hoorspel is; gemaakt door de briljante jonge theatermaker Orson Welles en zijn groep.

De voorstelling Orson Welles’ The War Of The Worlds is een reconstructie van die dag in oktober 1938; Amerika en de angst voor de Tweede Wereldoorlog, net na de ramp met de Hindenburg en opkruipend uit één van de grootste crisissen die het land ooit had meegemaakt. Met William Spaaij/René van Kooten als Orson Welles (deze rol wordt afgewisseld) en Gerrie van der Klei als Rita Hayworth. Donderdag 29 oktober 2020 om 19.00 uur is deze voorstelling te zien in Theater aan de Schie. Toegang is € 22,50 per persoon.