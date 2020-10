Deze voorstellingen wél door in Theater aan de Schie

SCHIEDAM - De aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus zijn sinds woensdag 14 oktober 22.00 uur van kracht. De maatregelen zorgen ervoor dat voorstellingen die in Theater aan de Schie plaats zouden vinden worden verplaatst.

Het Schiedamse theater heeft zijn best gedaan om voorstellingen te behouden en met veel plezier kunnen zij melden dat er óók voorstellingen zijn die de komende periode wél doorgaan. Daar is Theater aan de Schie natuurlijk ontzettend blij mee! In tijden waarin deze gedeeltelijke lockdown ervoor zorgt dat wij allen veel thuis zijn, kan het theater met deze voorstellingen een gezellige en intieme avond uit bezorgen. Uiteraard houdt Theater aan de Schie zich strikt aan de anderhalve meter afstand en per voorstelling ontvangen zij maximaal 30 gasten.

In oktober gaan de volgende voorstellingen zoals gepland door: Vuile Huichelaar Het feest kan beginnen! op woensdag 21 oktober, Alle Tijd. van Jan Rot op donderdag 22 oktober, Orson Welles’ The War of the Worlds op donderdag 29 oktober en Home van Iris Hond op zaterdag 31 oktober. In de maand november is de voorstelling Antibodies van Theater Rotterdam te zien op zaterdag 7 november.

Houd de website van Theater aan de Schie in de gaten voor actuele informatie over de voorstellingen. Alle kaartkopers van voorstellingen worden schriftelijk op de hoogte gebracht door het theater of de geplande voorstelling doorgaat, wordt verplaatst of geannuleerd.