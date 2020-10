Horecaverkiezing gaat door, in Schiedam Ristorante Da Enzo op één

Ondanks de lock-down voor de Horeca, gaat in Schiedam de verkiezing van de Nederlandse Horeca Prijzen door waar deze gebleven was.

SCHIEDAM - Namelijk bij de bekendmaking van de eerste tussenstand. De stemfase van deze verkiezing was al in volle gang toen de maatregelen afgekondigd werden. Na overleg is besloten om de verkiezing af te maken. In de categorie Restaurant van het Jaar staat Ristorante Da Enzo in deze gemeente bijvoorbeeld bovenaan in de eerste tussenstand. De verkiezing is, nu nog meer dan ooit, een kans voor horecaondernemers om zichtbaar te blijven en voor de gasten de kans om hun favoriete horecagelegenheid te steunen en een hart onder de riem te steken door middel van een stem. Er kan nog tot en met 11 november worden gestemd in de gemeente Schiedam via www.horecaprijzen.nl. Stemmers mogen maximaal 1 keer per categorie een stem uitbrengen. Bij het stemmen mogen de gasten van de deelnemende horecagelegenheden cijfers geven voor onder meer de prijs/kwaliteitverhouding en klantvriendelijkheid. Tot het einde van de stemperiode zal er wekelijks een tussenstand worden gepubliceerd op www.horecaprijzen.nl/tussenstanden. Na de stemronde in de gemeente Schiedam worden de winnaars van de gemeente bekendgemaakt.