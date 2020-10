RET schrapt extra spitsritten metro per 26 oktober

SCHIEDAM – De RET schrapt per 26 oktober de spitsritten in de metrodienstregeling. Gezien de verwachte daling van de reizigersaantallen na de persconferentie van gisteren, verwacht de RET dat reizigers hiervan slechts beperkt hinder ondervinden.



Voor reizigers betekent de afschaling het volgende:



De spitsritten op lijn A in de ochtend en de middag tussen Schiedam Centrum en Vlaardingen West komen te vervallen. Daardoor rijdt de RET in de spits op dit stuk elke 10 in plaats van elke 5 minuten.De spitsritten in de ochtend en de middag op lijn D tussen Rotterdam Centraal en De Akkers (Spijkenisse) komen te vervallen. Lijn D rijdt daardoor op dit stuk elke 10 in plaats van elke 5 minuten in de spits.De drie spitsritten in de ochtend- en drie in de middagspits op lijn E rijden niet.

Dit betekent dat er op alle lijnen gedurende de hele dag elke tien minuten een metro rijdt, behalve op het stuk Steendijkpolder – Hoek van Holland, waar ze zoals gebruikelijk elke 20 minuten rijden. In de praktijk rijden er op de drukste stukken meerdere lijnen, waardoor de frequenties daar hoger liggen:



Tussen Capelsebrug en Schiedam Centrum rijden lijn A, B en C, en dus 18 metro’s per uur (bijna elke drie minuten)Tussen Capelsebrug en Graskruid rijden lijn A en B, en dus 12 metro’s per uur (elke vijf minuten)Tussen Slinge en Rotterdam Centraal rijden lijn D en E, en dus 12 metro’s per uur (elke vijf minuten)

Reisplanner en RET Real Time App

De gewijzigde dienstregeling zal worden opgenomen in de RET Reisplanner en de RET Real Time App. In de loop van volgende week kunnen reizigers hun reis plannen op basis van de wijzigingen die op 26 oktober ingaan.

De reden van afschaling is het oplopende ziekteverzuim onder het rijdend personeel. Ook zijn er tijdelijke tekorten in de bezetting van het onderhoudsteam en kampen sommige leveranciers met coronagerelateerde vertraging.