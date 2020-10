We gaan gedeeltelijk in lockdown, met een waslijst aan maatregelen

vanaf morgen gaan we gedeeltelijk in lockdown met een waslijst

REGIO - Alle horecazaken gaan dicht. De verkoop van alcohol in winkels en via bezorgdiensten wordt na 20.00 uur verboden. Ook sporten in teamverband voor volwassenen is komende weken niet meer toegestaan. Verder mogen gezelschappen niet groter zijn dan vier personen, zowel binnen als buiten.

De nieuwe, strengere, maatregelen gaan morgenavond om 22.00 uur in. De gedeeltelijke lockdown gaat vier weken duren, misschien langer. Over twee weken is er een eerste evaluatiemoment. In het slechtste geval volgt over een maand zelfs een volledige lockdown.

Koopavond wordt afgeschaft, winkels moeten om 20.00 uur dicht, behalve voor levensmiddelen. Thuis bezoek ontvangen wordt ook lastiger, het maximum blijft drie personen, maar dat geldt nu meteen voor de hele dag. Je kunt dus geen nieuwe gasten meer binnenlaten nadat het vorige bezoek is vertrokken.

De Rotterdamse zalen die opgelucht adem haalden toen ze afgelopen weken ontheffingen kregen en meer dan dertig bezoekers binnen konden laten, zullen ook teleurgesteld zijn. Het maximum van dertig bezoeker gaat overal gelden. Dat betekent slecht nieuws voor Theater Zuidplein, de Doelen, de Maassilo, Pathé de Kuip, Jeugdtheater Hofplein, het Luxor Theater en Theater Rotterdam.

Na alwéér een dag met een recordaantal besmettingen, was de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge misschien wel net zo spannend als toen in die barre dagen van maart en april. Dat er iets moest gebeuren was al dagenlang duidelijk. Ook waren er weer aanwijzingen welke kant het op zou gaan. Met name horecaondernemers en sportverenigingen wachtten met angst en beven af wat de regering bekend zou maken, en of het zou kloppen wat er in de media verschenen was. Helaas wel dus.

Het coronavirus is de laatste weken weer zó hevig opgelaaid dat het veel te druk is in de ziekenhuizen. Net als eerder dit jaar worden er zoveel coronapatiënten opgenomen (hoewel gelukkig minder op de intensive care) dat de reguliere zorg eronder lijdt. En dat is precies wat niemand wil. Juist omdat iedereen, met wat voor aandoening ook, behandeld moet kunnen worden, is het zaak ons allemaal aan de coronamaatregelen te houden. En omdat dat niet goed gelukt is afgelopen weken, zijn dinsdagavond nieuwe maatregelen bekendgemaakt door de regering.

Het kabinet presenteerde vanavond ook een routekaart waarmee je voortaan zelf kunt zien welke kant het op gaat met de maatregelen. Deze routekaart kent vier scenario’s, die oplopen van ‘waakzaam’ via ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’. In welk scenario we belanden, hangt af van het aantal positieve testen per 100.000 inwoners per week.

De routekaart, en ook de rest van de waslijst aan maatregelen die premier Rutte opsomde, publiceert de regering op rijksoverheid.nl.