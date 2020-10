Opbrengst tulpenbollen Rotary maakt 5750 vaccinaties mogelijk

SCHIEDAM – Met de verkoop van 115 doosjes met elk 25 tulpenbollen heeft Rotary Schiedam de Veste de afgelopen dagen een bedrag van 1725 euro bijeengebracht.

Door Kor Kegel

De opbrengst wordt ingezet voor de strijd tegen polio in Afghanistan en Pakistan, de enige twee landen waar dit besmettelijke virus nog voorkomt en slachtoffers maakt (kinderverlamming). Gisteravond werd de uitslag van de tulpenactie bekend gemaakt in brasserie De Eenling aan de Grote Markt 17. Het opgehaalde bedrag wordt verdrievoudigd door de Bill & Melinda Gates Foundation, waardoor 5750 vaccinaties tegen polio mogelijk worden. Rotarian Chris Coppens zegt dat het vaccineren op twee manieren gebeurt, via druppels in de mond (het komt dan via de darmen in de bloedbaan) en door te injecteren (dat werkt direct in het bloed). De strategie om polio de wereld uit te krijgen loopt tot en met 2023. Rotary International en Bill en Melinda Gates willen in die tijd 4,5 miljard dollar bijeenbrengen.