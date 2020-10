Stedelijk Museum Schiedam koopt twee fotoseries

SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum Schiedam heeft twee fotoseries aangekocht.

Op het werk van Meryem Slimani zie je haar moeder in streetwear kleding. Soms staat de kunstenaar er zelf ook op. Perrine Philomeen maakte een serie van zelfbewuste moslima’s die een hijab (hoofddoek) dragen. Ze mixte de islamitische en de westerse cultuur en gaf er een futuristische twist aan. Het werk van deze Rotterdamse kunstenaars behoorde tot de publiekslievelingen in de tentoonstelling Modest Fashion die tot begin februari in het museum te zien was. Slimani plaatste de foto’s ook op Instagram waar ze nu meer dan 40.000 volgers heeft.



‘De werken bieden een alternatief voor het stereotype beeld van vrouwen met een hijab’, zegt Catrien Schreuder, hoofd tentoonstellingen en collecties. ‘De discussie over representatie in het museum is actueel maar speelt al langer. Dat maakt de urgentie van dit soort aankopen groter.’ Het museum richt zich al meer dan een halve eeuw op kunst van ‘thans leevende kunstenaars’. De focus ligt sinds enkele jaren ook op kunst die voortkomt uit de online-cultuur, de mode- of muziekwereld en kunst die wortelt in niet-westerse tradities. Op Prinsjesdag bleek dat het museum hiervoor rijkssubsidie krijgt.



Met de foto’s laat Meryem Slimani (1983) de universele band tussen moeder en dochter zien. Tegelijkertijd gaat haar werk over hokjes en vooroordelen. Ze wil een ander beeld oproepen van moslimvrouwen. Moeder Najate Leklye (1954) met haar hoofddoek en hippe kleding, poseert met plezier en verve voor haar dochters lens. ‘Ze doet niet mee voor de likes op Instagram’, zegt Slimani. ‘Ze laat zien dat de eerste generatie migranten een stem heeft en het waard is om gehoord en gezien te worden.’ De aangekochte serie UMI bestaat uit tien foto’s. De helft stamt uit 2018 en was in de tentoonstelling Modest Fashion te zien. De vijf andere foto’s maakte Slimani dit jaar voor de Bijenkorf en Riposte Magazine.



Perrine Philomeen (1992) studeerde in 2018 af met haar serie Hijab in transition, twaalf super kleurrijke foto’s. Daarmee vraagt ze aandacht voor de hijab (hoofddoek) als mode-item. Ze wil het assortiment voor moslima’s vergroten en laten zien dat het kledingstuk verandert. Tijdens haar afstuderen was 13,7% van de Rotterdammers moslim. Philomeen: ‘Toch spelen moslims geen evenredige rol in de mode-industrie; niet als modellen, niet in modecampagnes, niet als designers.’ Philomeen presenteerde de serie onder het pseudoniem KIDS OF THE UNIVERSE. Haar volledige serie hing aan de muur bij de tentoonstelling Modest Fashion.