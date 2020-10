Sneltest wordt getest aan Fokkerstraat

SCHIEDAM - Vrijdag 9 oktober is de GGD in de teststraat aan de Fokkerstraat begonnen met het testen van de sneltest.

Mensen kunnen kiezen of ze deel willen nemen aan de test. Als ze meedoen, krijgen ze een extra wattenstaafje in de neus. De sneltest levert na vijftien minuten al een uitslag. Met het testen van deze sneltests moet duidelijk worden of ze het gewenste resultaat opleveren. De deelnemers krijgen de uitslag van de sneltest niet te horen, het is nu puur een test of het werkt. In totaal worden er vijf verschillende sneltests van verschillende leveranciers onderzocht op verschillende testlocaties in het land.